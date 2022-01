Stop alla libera uscita per gli allievi degli istituti di Formazione. Delibera del Co.Ce.R. Marina.

Roma, 21 gen 2022 – Al rientro dalle licenze natalizie gli allievi degli istituti di Formazione hanno avuto notizia dell’abolizione delle libere uscite unicamente per loro.

Il Co.Ce.R. Marina ha chiesto con propria delibera un incontro con il Comando delle Scuole, nonchè il ripristino delle cosiddette “franchigie”. Infatti dopo tre dosi di vaccino, in un contesto regionale di zone bianche/gialle ed a contatto costante con personale che quotidianamente vive nelle proprie abitazioni (e quindi contagioso e contagiabile), non si comprende perché, si sta verificando una sorta di lockdown solo per il personale allievo.

La formazione, soprattutto quella di base ed in presenza, è sicuramente una opportunità, ma la qualità della stessa può essere minata per la mancata comprensione di tale genere di sacrifici. Per questi ed altri motivi, al fine di garantire un elevato livello formativo e la giusta prevenzione, è stato chiesto un incontro come sempre propositivo e costruttivo con i vertici della Forza Armata.

Antonello Ciavarelli delegato Co.Ce.R. Marina.