Tutela del personale impegnato in attività di controllo del territorio: il Si.Na.Fi – Sindacato Nazionale Finanzieri chiede la blindatura dei cristalli delle autovetture

Roma, 22 gen 2022 – Il Si.Na.Fi. prendendo spunto dai fatti recentemente accaduti nella città di Taranto, dove un episodio di criminalità ha coinvolto dei colleghi della Polizia di Stato, ha sentito la forte necessità di chiedere all’Organo di vertice che le autovetture del Corpo, utilizzate per i servizi di controllo del territorio, vengano dotate della blindatura dei cristalli che, in diverse occasioni, si è rivelata essere senza alcun dubbio condizione fondamentale per consentire quantomeno ai colleghi di tornare a casa dalle proprie famiglie.

