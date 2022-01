22° corso straordinario interno per AA.MM.: il Si.Na.Fi – Sindacato Nazionale Finanzieri reitera la richiesta di svolgimento in DAD

Roma, 31 gen 2022 – Il Si.Na.Fi. con una ulteriore missiva, indirizzata all’organo di vertice, all’Ispettore per gli Istituti di Istruzione ed al Comandante della Scuola Ispettori e Sovraintendenti è tornato sull’argomento della modalità di svolgimento del 22° corso di formazione per AA.MM. interno, in quanto ripetutamente sollecitato da propri iscritti e non, che lamentano l’orientamento di totale chiusura mostrato a potersi collegare da casa tramite DAD, in presenza di isolamento o quarantena di figli minori, del coniuge o dello stesso corsista. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>

