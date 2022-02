NOIPA, VISIBILE L’IMPORTO CEDOLINO FEBBRAIO 2022. Questo mese ci sono i conguagli irpef, previdenziali e assistenziali 2021

Roma, 2 feb 2022 – IL BRUTTO E’ CHE SI TI ASPETTI DI PRENDERE QUALCOSA DI PIU’, O QUANTO MENO COME L’ANNO SCORSO, POI CI RIMANI MALE SE PRENDI MENO. Questo mese per molti sara’ cosi. Infatti e’ disponibile da questa notte la visione del solo importo del cedolino di fine febbraio 2022.

Qualcuno si e’ trovato anche 100 euro in meno RISPETTO ALLO STESSO MESE dell’anno scorso. Colpa dei conguagli? Colpa della riforma IRPEF se gia’ applicata da febbraio? Colpa delle detrazioni legate sempre alla riforma IRPEF? Purtroppo non si puo’ vedere il cedolino e quindi qualsiasi ipotesi rimane aperta. Non ci rimane che aspettare per conoscere.