Assenza per somministrazione da vaccino COVID-19 e DLgs 165 del 2001 – ASPMI

Roma, 3 feb 2022 – Assenza per somministrazione da vaccino COVID-19 e D.Lgs. 165 del 2001. Avevamo già anticipato l'introduzione in fase di approvazione per la conversione in legge del DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172, dell'Art. 2-bis (Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni) che prevedeva, per chi svolge un'attività lavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato, nelle pubbliche amministrazioni – di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – l'assenza giustificata dal lavoro del personale per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19.



