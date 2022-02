Roma, 3 feb 2022 – I CONGUAGLI FISCALI DI FEBBRAIO – CON CADENZA ANNUALE – A VOLTE POSSONO ESSERE UN PROBLEMA PER IL LAVORATORE. Si tratta di una compensazione tra il dare e avere e che spesso va in negativo per il lavoratore. Forse sarebbe meglio spalmare questa cifra annuale che ormai si conosce su dodici mesi in modo che i conguagli siano piu’ positivi che negativi.

SEGUE LETTERA CONGIUNTA SINDACATI SILP-CGIL – UIL-POLIZIA