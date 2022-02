Bando di reclutamento di seimila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) dell’Esercito italiano, per il 2022. (GU n.11 del 08-02-2022)

Roma, 10 feb 2022 – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 11 dell’8 febbraio 2022 il bando di concorso relativo al reclutamento di 6000 VFP1 nell’Esercito Italiano. I posti saranno ripartiti in tre blocchi di incorporamento di 2000 posti ciascuno, con il seguente calendario per la presentazione delle domande:

1° blocco – domande dal 9 febbraio 2022 al 10 marzo 2022, per i nati dal 10 marzo 1997 al 10 marzo 2004, estremi compresi;

2° blocco – domande dal 2 maggio 2022 al 31 maggio 2022, per i nati dal 31 maggio 1997 al 31 maggio 2004, estremi compresi;

3° blocco – domande dal 1° agosto 2022 al 30 agosto 2022, per i nati dal 30 agosto 1997 al 30 agosto 2004, estremi compresi.

Per ogni incorporamento i candidati parteciperanno per i posti per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza armata e, nel caso in cui fossero in possesso dei relativi requisiti, potranno esprimere il gradimento a concorrere per uno dei posti previsti per incarico di:

Elettricista infrastrutturale,

Idraulico infrastrutturale,

Muratore,

Falegname,

Fabbro,

Meccanico di mezzi e piattaforme.

ULTERIORI INFORMAZIONI QUI>>>>>