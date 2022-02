UN’ALTRA BATTAGLIA VINTA DAL SIULM. Il TAR Lazio accoglie e sospende l’efficacia dei provvedimenti sospensivi nei confronti del personale del Ministero Difesa che ha aderito al ricorso organizzato dal SIULM.

Roma, 14 feb 2022 – SIULM. Sin dal primo momento la nostra Organizzazione Sindacale ha considerato inammissibile l’ingiustizia che i cittadini italiani, e per quanto ci compete i militari, stavano subendo. Ribadiamo che la scrivente O.S. non è contraria alla vaccinazione se fatta in seguito ad una libera scelta, ma siamo assolutamente contrari all’obbligo vaccinale per espletare l’attività lavorativa.

Abbiamo ascoltato le voci di tanti uomini in divisa che hanno dovuto subire l’odiata inoculazione contro la propria volontà, ma vi si sono dovuti sottoporre per garantire il sostentamento alle loro famiglie.

Il SIULM non ha voluto girare la faccia dall’altra parte, ha ascoltato i tanti colleghi di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza che hanno chiesto aiuto, facendosi promotore del ricorso avverso i provvedimenti di sospensione, dando mandato all’Avv. Giulia Liliana MONTE, che collabora anche con la Federazione Terza Repubblica, per la tutela del caso, inoltrando il ricorso 1378/2022 presso il TAR del Lazio.

Lo stesso TAR, Sez. I Bis, in data 14.02.2022, mediante decreto, accoglie le ragioni pregiudizievoli nei confronti del personale militare e per l’effetto sospende medio tempore l’efficacia dei provvedimenti sospensivi impugnati, dando iniziale giustizia a chi ci segue e ci ha dato fiducia. Ora l’appuntamento è fissato al 16.03.2022 per la trattazione del ricorso. L’Avv. Monti già ha provveduto alla notifica del decreto di sospensione a tutti i Comandi dei militari che hanno aderito al nostro ricorso, per un imminente rientro in servizio.

Chiunque volesse seguirci nelle varie azioni che poniamo in essere a favore dei militari che sono contrari alla vaccinazione, può iscriversi al canale telegram: https://t.me/+Pgyh0IFlgMc2MzY8