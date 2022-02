La Camera dei Deputati ha approvato l’obbligo vaccinale per gli over 50, valido per ora fino al 15/6/2022.

Roma, 24 feb 2022 – Per il momento il provvedimento è in prima lettura, pertanto entro l’8 marzo dovrà essere esaminato e, quindi, approvato anche dal Senato. “ Siamo di fronte ad una norma che è stata approvata e che prevede l’obbligo vaccinale per gli over 50 fino al 15 giugno, quindi con questo dobbiamo fare i conti e dobbiamo procedere nel rispetto di questa regola “, ha dichiarato una settimana fa Andrea Costa, sottosegretario alla Salute.

La data fissata per la scadenza dell’obbligo è al momento quella del 15 giugno per gli over 50 ma non sono esclusi nuovi scenari per il futuro, che dipenderanno dall’evoluzione della pandemia.

Il pacchetto approvato alla Camera non era inerente solamente all’obbligo vaccinale per gli over50 ma a un complesso di norme più ampio inerente al mondo del lavoro e a quello della scuola. L’articolo completo continua qui >>>



