Visite fiscali 2022: orari, reperibilità pubblico e privato, esenzioni, sanzioni. La guida completa

Roma, 2 mar 2022 – Non ci sono sostanziali variazioni rispetto all’anno precedente per quanto riguarda le Visite fiscali 2022. La base normativa che regola le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia è infatti quella del cosiddetto Decreto Madia (Decreto 17 ottobre 2017, n. 206), che stabilisce anche gli orari di reperibilità per dipendenti pubblici e privati.

Le novità rispetto al decreto sono state introdotte con l’arrivo della pandemia e riguardano da un lato la possibilità che la visita non abbia luogo in caso di accertato contagio da Covid-19, dall’altro la possibilità di cambiare l’indirizzo di reperibilità tramite una procedura online sul portale INPS.

Vediamo quindi nel dettaglio le fasce di reperibilità per i dipendenti che presentano certificato di malattia, con la distinzione tra dipendenti pubblici e privati, i casi di esenzione e le sanzioni in caso di assenza durante gli accertamenti.

Visite fiscali 2022: funzionamento

La visita fiscale è il controllo medico-legale dei lavoratori assenti da lavoro per malattia. L’Inps riceve il certificato di malattia direttamente dal medico curante in via telematica, e questo è a disposizione sia del lavoratore che del datore di lavoro attraverso l’apposito portale Inps.

Sia nel caso di dipendenti pubblici sia nel caso di quelli privati, il compito di effettuare la visita fiscale spetta all’Inps, su richiesta (di norma) del datore di lavoro, quando voglia accertarsi dell’effettiva condizione di malattia del proprio dipendente. Lo può fare in via telematica, inviando all’Inps una o più richieste di visita fiscale. Ecco quindi che al lavoratore spetta l’obbligo di rendersi reperibile in determinati orari.

