Prorogato al 30 aprile l’avvio in esercizio delle nuove modalità di accesso a NoiPA

Roma, 5 mar 2022 – Al fine di consentire a tutte le strutture delle Amministrazioni servite di completare le attività di adeguamento alle nuove misure di sicurezza garantendo la continuità del servizio, è stata prorogata al 30 aprile 2022 la data di avvio in esercizio in esercizio delle nuove modalità di accesso all’area riservata del portale.

La proroga, espressamente richiesta da molte Amministrazioni, permetterà di avere a disposizione un periodo di tempo maggiore per far fronte alle nuove modalità di accesso al sistema NoiPA, sia per l’utilizzo dell’area personale da parte del personale amministrato, sia per l’utilizzo dei servizi dell’area di lavoro per gli operatori del sistema.

A partire dal 30 aprile, le nuove modalità di accesso saranno le seguenti:

Carta d’Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o SPID rafforzato dall’utilizzo di una One Time Password (OTP) secondo la procedura descritta nella pagina Accesso area personale, per l’accesso all’area personale di NoiPA per l’utilizzo dei servizi dispositivi in modalità self-service;

Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CNS), per gli operatori che utilizzano le funzionalità di consultazione e aggiornamento all’interno della propria area di lavoro, come descritto nella sezione “L’accesso al sistema NoiPA” nella pagina Amministrazioni.

Con l’occasione si rammenta l’importanza di controllare e validare l’indirizzo e-mail registrato nel portale, non soltanto per ricevere informazioni dal mondo NoiPA ma anche, dal 30 aprile, per accedere ai servizi.

La verifica e la validazione dell'indirizzo e-mail può essere effettuata nell'area privata, utilizzando la funzionalità "Modifica dati personali", presente nel menù in alto a destra accanto al nominativo. A partire dal 30 aprile la validazione dell'indirizzo e-mail sarà consentita utilizzando esclusivamente l'autenticazione con SPID livello 2, CIE o CNS.