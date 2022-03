AUMENTO COSTO VITA / Proprio oggi ho scaricato l’ultima bolletta dell’energia elettrica della casa principale. SORPRESA: la spesa e’ piu’ che raddoppiata!

Roma, 13 mar 2022 – INUTILE RACCOMANDARE A TUTTI I COLLEGHI DI ELIMINARE LE SPESE SUPERFLUE E I CONSUMI NON NECESSARI E DI RIMANDARE OGNI SPESA IMPORTANTE. Ormai lo abbiamo capito tutti che siamo entrati in un brutto momento economico e storico del Paese. Prima la pandemia, e ora a distanza di due anni dove ancora la pandemia ci fa male, e’ scoppiata anche una guerra vicino a casa che ci interessa molto e che non si sa quando, o dove si spostera’ e se finira’ presto. Inutile negarlo.

Tornando ai consumi, ormai piu’ che raddoppiati di gas ed elettricita’, ci sentiamo tutti piu’ poveri. Bisogna iniziare a rivedere i nostri comportamenti e consumi e adeguarli al nuovo corso della vita. Problemi ai quali vanno aggiunti anche le spese del carburante auto che e’ arrivato anche a 2,50 euro per litro.

Nel mio caso, ma che puo’ rappresentare un po’ tutti, a fronte di bollette bimestrali per l’energia elettrica di 90 euro, per una famiglia di tre adulti, oggi per la prima volta ho scaricato l’ultima bolletta che’ per un consumo medio di sempre di circa 379 kw per 60 giorni, mi hanno rifilato un conto da 195 euro, compreso il canone tv, ci mancherebbe mai che si dimenticano!

Una riflessione va fatta. Siamo destinati a fare la fame? E lo sappiamo che per noi militari lontani dalle famiglie di origine la questione e’ piu’ sentita e costosa.