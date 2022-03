RUSSIA CONTRO UCRAINA. Una guerra pericolosa che puo’ interessarci da vicino / Ucraina, Della Vedova: “Italia e Guerini non si fanno intimidire da minacce Russia”

Roma, 21 mar 2022 – ADNKRONOS. Il sottosegretario all’Adnkronos: “”I russi pensavano che il gas e i nostri rapporti politici fossero così solidi da superare anche questa violenza e aggressione”.

L’Italia e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, definito un ‘falco’ della politica anti Russia, non si faranno intimidire dalle nuove dichiarazioni minacciose di Mosca, che deve comprendere che il gas e il petrolio russi non sono al di sopra della “violenza e dell’aggressione” contro l’Ucraina. Lo dice in un’intervista all’Adnkronos il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova, commentando le parole del direttore del dipartimento per l’Europa del ministero degli Esteri russo, Alexei Paramonov, che ha parlato di “conseguenze irreversibili” per l’Italia se si unirà a ulteriori sanzioni. L’ARTICOLO DELL’ADNKRONOS CONTINUA QUI >>>

