Roma, 22 mar 2022 – Riceviamo e pubblichiamo. ASPMI: Siete in tanti a chiederci un parere in merito all’iniziativa di alcuni avvocati che propongono un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, per il concorso straordinario per il ruolo dei marescialli, indetto ai sensi dell’art. 2197-ter del D.Lgs n.66 del 2010, più conosciuto come “Concorso riservato al personale arruolato ai sensi della Legge n. 958 del 1986”. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>



.