SIAMO ESERCITO: APPROVATO IL RENDICONTO 2021.

Roma, 28 mar 2022 – Riceviamo e pubblichiamo. Roma, 27 marzo 2022 – Il Direttivo Nazionale del SIAMO Esercito, al termine del secondo intenso anno di attività sindacale, che ha visto l’unanime riconoscimento delle proprie attività ed ha portato ad un considerevole aumento degli associati, nel pieno rispetto delle direttive emanate dal Vertice Politico della Difesa, riguardanti le condizioni di agibilità sindacale e comprendenti la previsione di rendiconti annuali con carattere di massima trasparenza e visibilità, ha approvato ieri all’unanimità, il rendiconto di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, presentato dal Presidente del Collegio Amministrativo.

Per garantire agli associati la massima trasparenza del proprio operato, anche quest’anno il Direttivo Nazionale non si è limitato ad approvare il rendiconto, ma ha sottoposto lo stesso alla revisione esterna del dottore commercialista Stefano Blanco, dello studio associato Croce Blanco Fontana che, non rilevando motivi ostativi all’approvazione del Rendiconto di Gestione al 31.12.2021, ha ritenuto che sia stato redatto nel rispetto delle norme vigenti e dello statuto sociale ed ha espresso il proprio parere favorevole alla sua approvazione.

Anche quest’anno abbiamo il piacere di presentare ai nostri associati un bilancio ampiamente positivo, frutto di una oculata e attenta gestione, che viene rimesso interamente nel nuovo esercizio finanziario e che permetterà la costante crescita del Sindacato e delle sue possibilità.

Pertanto, sul nostro sito, nell’area riservata, sarà possibile consultare sia la relazione che il relativo rendiconto approvato.

SIAMO Esercito: la tua scelta, la nostra forza!

SIAMO Sempre al tuo fianco!

IL DIRETTIVO NAZIONALE S.I.A.M.O. Esercito