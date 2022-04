NEWS RINNOVO CONTRATTO LAVORO / Approvato in Consiglio dei Ministri il Rinnovo Contrattuale 2019-2021 – ASPMI

Roma, 6 apr 2022 – L’APPROVAZIONE DI OGGI DA PARTE DEL GOVERNO ERA MOLTO ATTESA. ORA IL PROVVEDIMENTO PASSA ALLA FIRMA DEL PDR. Segue info ASPMI. Approvato oggi, in Consiglio dei Ministri, il provvedimento di rinnovo contrattuale 2019-2021 per il personale militare.

Un altro decisivo passo avanti verso la firma da parte del Presidente della Repubblica e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il personale attende da tempo un compenso economico derivante da un contratto scaduto: basti pensare che, già dal mese di marzo, è in vigore il regime economico della vacanza contrattuale. L’ARTICOLO CONTINUA QUI >>>



