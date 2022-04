Roma, 06 apr 2022 – (ANSA). Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al rinnovo del contratto degli Statali e agli schemi di contratto per il settore difesa e sicurezza. Lo afferma il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta.

“Si compie il passo decisivo per il pieno rispetto degli impegni assunti tra Governo e sindacati nel Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale siglato a Palazzo Chigi”, ha affermato il ministro (ANSA).