ECCO COME GLI USA PROTEGGERANNO IN SICUREZZA IL TRASPORTO DI ARMI VERSO L’UCRAINA. Per lo scopo saranno riposizionati i famosi missili PATRIOT

Poi, per quanto riguarda la Slovacchia, Biden ha ringraziato il Paese per aver consegnato il sistema missilistico antiaereo S-300 all'Ucraina. " Voglio ringraziare la Slovacchia per la fornitura del sistema S-300 " a Kiev.

Per consentire questo trasferimento e assicurare la sicurezza, " gli Stati Uniti riposizioneranno un sistema di missili Patriot in Slovacchia ", ha affermato il presidente statunitense. Il quale ha specificato, poi, che gli Usa " continueranno a dare assistenza alla sicurezza e a fornire armi per aiutare l'Ucraina a difendere il proprio Paese ".

