LA “SPORCA” GUERRA RUSSA AI DANNI DEL POPOLO UCRAINO / Le armi per i militari Ucraini in arrivo dagli USA

Roma, 9 apr 2022 – MA VA DETTO ANCHE CHE GLI AIUTI DI ARMI, MEZZI, MATERIALI, VIVERI, MEDICINE, SONO ARRIVATE DA TUTTO IL MONDO, ITALIA COMPRESA. Un aiuto concreto ad un popolo amico dell’occidente.

Ma vediamo cosa stanno inviando gli USA. (Da una traduzione automatica. Il testo originale in inglese di U.S. Department of Defense lo trovi qui >>>)

L’assistenza alla sicurezza che l’amministrazione Biden sta fornendo all’Ucraina sta consentendo un successo critico sul campo di battaglia contro la forza d’invasione russa.

L’amministrazione sta lavorando 24 ore su 24 per soddisfare le richieste prioritarie di assistenza alla sicurezza dell’Ucraina, consegnando armi dalle scorte statunitensi quando sono disponibili e facilitando la consegna di armi da parte di alleati e partner quando i loro sistemi si adattano meglio alle esigenze dell’Ucraina.

Tutti i sistemi anti-corazza e anti-aerei dei due pacchetti di assistenza alla sicurezza approvati dal Presidente a marzo sono stati consegnati. L’amministrazione sta continuando a lavorare con alleati e partner per identificare ulteriori sistemi d’arma per aiutare l’esercito ucraino a difendere il suo paese.

Su richiesta del presidente Zelenskyy, ciò include aiutare l’Ucraina ad acquisire sistemi antiaerei e munizioni a lungo raggio che sono addestrati a utilizzare.

Più di 30 nazioni hanno inviato all’Ucraina assistenza alla sicurezza, anche grazie alla nostra diplomazia. Il 5 aprile, l’amministrazione ha annunciato ulteriori 100 milioni di dollari in assistenza alla sicurezza all’Ucraina attraverso l’Autorità di prelievo presidenziale. L’amministrazione ha anche annunciato 300 milioni di dollari in assistenza alla sicurezza il 1 aprile sotto le autorità fornite dall’Iniziativa di assistenza alla sicurezza dell’Ucraina. Questi annunci portano l’impegno degli Stati Uniti a più di 1,7 miliardi di dollari in assistenza alla sicurezza dall’invasione russa del 24 febbraio e 2,4 miliardi di dollari dall’inizio dell’amministrazione.

L’assistenza alla sicurezza degli Stati Uniti impegnata in Ucraina include:

Oltre 1.400 sistemi antiaerei Stinger;

Oltre 5.000 sistemi anti-armatura Javelin;

Oltre 7.000 altri sistemi anti-corazza;

Centinaia di sistemi aerei senza pilota tattici Switchblade;

Oltre 7.000 armi leggere;

Oltre 50.000.000 di munizioni;

45.000 set di giubbotti antiproiettile ed elmi;

Sistemi a razzo a guida laser;

Sistemi aerei senza pilota Puma;

Quattro radar di tracciamento del sistema aereo di contro-artiglieria e contro-senza pilota;

Quattro sistemi radar contro malta;

Veicoli blindati multiuso a ruote ad alta mobilità;

Dispositivi per la visione notturna, sistemi di immagini termiche e ottiche;

Sistemi di comunicazione tattica sicura;

Servizi di immagini satellitari commerciali;

Equipaggiamento protettivo per l’eliminazione degli ordigni esplosivi;

Forniture mediche per includere kit di pronto soccorso.

DAL PORTALE WEB UFFICIALE https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/2992414/fact-sheet-us-security-assistance-to-ukraine/