LAVORO / Concorsi DIFESA.IT

Roma, 9 apr 2022 – Decreto dirigenziale 29 marzo 2022 – Concorso per il conferimento di n. 1 cattedra di insegnamento presso la Scuola Navale Militare “F. Morosini” di Venezia a decorrere dall’anno scolastico 2022 – 2023.

Decreto dirigenziale 29 marzo 2022 – Concorso per il conferimento di n. 3 cattedre di insegnamento presso la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli a decorrere dall’anno scolastico 2022 – 2023.

Decreto dirigenziale 29 marzo 2022 – Concorso per il conferimento di n. 2 cattedre di insegnamento presso la Scuola Militare “Teuliè” di Milano a decorrere dall’anno scolastico 2022 – 2023.

Decreto interdirigenziale 31 marzo Nr_0175436 – Bando dei concorsi interni, per titoli e per titoli ed esami, per l’ammissione al 22 ° corso complementare Allievi Marescialli della Marina Militare – Anno 2022.

Decreto interdirigenziale 31 marzo Nr_0175437 – Bando dei concorsi interni, per titoli e per titoli ed esami, a 187 posti per l’ammissione al 27° corso di formazione basico riservato ai volontari in servizio permanente della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto da immettere nel ruolo dei Sergenti del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e nel ruolo dei Sergenti del Corpo delle Capitanerie di Porto.