Roma, 13 apr 2022 – Attimi di paura a Roma quando un uomo armato di coltello ha iniziato a minacciare le persone a passeggio per strada. Per bloccarlo i carabinieri hanno utilizzato lo spray urticante, senza effetti, e poi il taser. I militari sono intervenuti in ausilio agli agenti della polizia locale di Roma Capitale che, poco prima, aveva tentato di fermare l'uomo senza successo.

