GOVERNO / SICUREZZA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: Diversificazione di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica.

Roma, 26 apr 2022 – AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE. CIRCOLARE 21 aprile 2022, n. 4336. Attuazione dell’articolo 29, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Diversificazione di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica. (22A02611) (GU Serie Generale n.96 del 26-04-2022).

Alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2021 – Loro sedi.

Oggetto: Attuazione dell’articolo 29, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Diversificazione di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica.

A) Premesse.

Con il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure urgenti

per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi

ucraina», il Governo ha ritenuto, tra l’altro, la straordinaria

necessita’ e urgenza di assicurare il rafforzamento dei presidi per

la sicurezza, la difesa nazionale, le reti di comunicazione

elettronica e degli approvvigionamenti di materie prime. A tale

riguardo, l’art. 29, comma 1, del medesimo decreto-legge, prevede

che, al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei

sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni

pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, derivanti dal rischio che le aziende produttrici

di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica legate

alla Federazione Russa non siano in grado di fornire servizi e

aggiornamenti ai propri prodotti, in conseguenza della crisi in

Ucraina, le medesime amministrazioni procedano tempestivamente alla

diversificazione dei prodotti in uso.

Piu’ nello specifico, il medesimo art. 29, secondo il combinato

disposto dei commi 1 e 3, prevede che l’individuazione dei prodotti e

servizi da diversificare avvenga in relazione alle categorie indicate

con circolare dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale tra quelle

volte ad assicurare le seguenti funzioni di sicurezza: a) sicurezza

dei dispositivi (endpoint security), ivi compresi applicativi

antivirus, antimalware ed «endpoint detection and response» (EDR); b)

«web application firewall» (WAF).

La presente circolare e’ volta, pertanto, ad indicare le categorie

di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica per le

quali le pubbliche amministrazioni dovranno procedere a

diversificazione ai sensi dell’art. 29, del decreto-legge n. 21 del

2022.

B) Individuazione dei prodotti e servizi oggetto di diversificazione.

Ai fini dell’individuazione dei prodotti e servizi tecnologici di

sicurezza informatica di aziende produttrici legate alla Federazione

Russa, ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 21

del 2022, ciascuna pubblica amministrazione destinataria della

presente circolare procede alla diversificazione delle seguenti

categorie di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica:

1) prodotti e servizi di cui all’art. 29, comma 3, lettera a),

del decreto-legge n. 21 del 2022, della societa’ «Kaspersky Lab» e

della societa’ «Group-IB», anche commercializzati tramite canale di

rivendita indiretta e/o anche veicolati tramite accordi quadro o

contratti quadro in modalita’ «on-premise» o «da remoto»;

2) prodotti e servizi di cui all’art. 29, comma 3, lettera b),

del decreto-legge n. 21 del 2022, della societa’ «Positive

Technologies», anche commercializzati tramite canale di rivendita

indiretta e/o anche veicolati tramite accordi quadro o contratti

quadro in modalita’ «on-premise» o «da remoto».

C) Raccomandazioni procedurali.

Si raccomanda alle amministrazioni destinatarie della presente

circolare – responsabili nella conduzione delle operazioni di

configurazione dei nuovi servizi e prodotti acquisiti ai sensi

dell’art. 29 del decreto-legge n. 21 del 2022, anche in relazione

alla precisa conoscenza dei propri asset (reti, sistemi informativi e

servizi informatici) e degli impatti degli stessi sulla continuita’

dei servizi e della protezione dei dati – di adottare tutte le misure

e le buone prassi di gestione di servizi informatici e del rischio

cyber e, in particolare, di tenere conto di quanto definito dal

Framework nazionale per la cybersecurity e la data protection,

edizione 2019, realizzato dal Centro di ricerca di cyber intelligence

and information security (CIS) dell’Universita’ Sapienza di Roma e

dal Cybersecurity national lab del Consorzio interuniversitario

nazionale per l’informatica (CINI), con il supporto dell’Autorita’

garante per la protezione dei dati personali e del Dipartimento delle

informazioni per la sicurezza.

In particolare, si raccomanda di:

1) censire dettagliatamente i servizi e prodotti di cui al

paragrafo B) della presente circolare, analizzando gli impatti degli

aggiornamenti degli stessi sull’operativita’, quali i tempi di

manutenzione necessari;

2) identificare e valutare i nuovi servizi e prodotti,

validandone la compatibilita’ con i propri asset, nonche’ la

complessita’ di gestione operativa delle strutture di supporto in

essere;

3) definire, condividere e comunicare i piani di migrazione con

tutti i soggetti interessati a titolo diretto o indiretto, quali

organizzazioni interne alle amministrazioni e soggetti terzi;

4) validare le modalita’ di esecuzione del piano di migrazione su

asset di test significativi, assicurandosi di procedere con la

migrazione dei servizi e prodotti sugli asset piu’ critici soltanto

dopo la validazione di alcune migrazioni e con l’ausilio di piani di

ripristino a breve termine al fine di garantire la necessaria

continuita’ operativa. Il piano di migrazione dovra’ garantire che in

nessun momento venga interrotta la funzione di protezione garantita

dagli strumenti oggetto della diversificazione;

5) analizzare e validare le funzionalita’ e integrazioni dei

nuovi servizi e prodotti, assicurando l’applicazione di regole e

configurazioni di sicurezza proporzionate a scenari di rischio

elevati (quali, ad esempio, autenticazione multi-fattore per tutti

gli accessi privilegiati, attivazione dei soli servizi e funzioni

strettamente necessari, adozione di principi di «zero-trust»);

6) assicurare adeguato monitoraggio e audit dei nuovi prodotti e

servizi, prevendendo adeguato supporto per l’aggiornamento e la

revisione delle configurazioni in linea.

Nella predisposizione, migrazione e gestione dei nuovi prodotti e

servizi, si raccomanda l’adozione di principi trasversali di

indirizzo, quali a titolo esemplificativo quello della «gestione del

rischio», in termini di identificazione, valutazione e mitigazione

dei rischi di diversa fattispecie che concorrono nell’attuazione

della diversificazione dei servizi.

Infine, si raccomanda alle amministrazioni di controllare

costantemente i canali istituzionali di comunicazione dell’Agenzia

per la cybersicurezza nazionale https://www.acn.gov.it/ e

https://csirt.gov.it

La presente circolare, che potra’ essere oggetto di periodico

aggiornamento, opera dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana e, al fine di assicurarne una diffusa

conoscenza nell’intero territorio nazionale, la presente circolare

sara’ disponibile, dopo la pubblicazione, all’indirizzo

https://www.acn.gov.it

Roma, 21 aprile 2022

Il direttore generale: Baldoni