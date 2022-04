La portaerei Usa ormeggiata in rada a Trieste: sbarcati 4000 militari

Roma, 26 apr 2022 – La portaerei Truman è da ieri in rada a Trieste. Vi resterà per pochi giorni, ufficialmente per una “sosta tecnica operativa”, dopo un periodo di due mesi di esercitazioni nel basso Adriatico e nello Jonio con l’aviazione militare greca. La portaerei Usa resterà in rada per motivi di pescaggio e perché i moli dove potrebbe attraccare sono occupati da portacontainer.

La nave ripartirà mercoledì. La presenza della grande nave militare rientrerebbe nella logica di “scudo” di controllo e deterrenza allestito fra Europa e Mediterraneo in considerazione della guerra dopo l’aggressione della Russia all’Ucraina.

CONTINUA A LEGGERE repubblica.it>>>>>