1° MAGGIO: CORDELLA (ANPPE VVF) GARANTIRE LA SICUREZZA SUL LAVORO

Roma 1 mag 2022 – ANPPE Vigili del Fuoco Fernando – ”Il lavoro e’ fondamento per la nostra Repubblica, ecco perchè auguriamo una buona festa del lavoro a tutti, in particolare a chi in questa giornata speciale stà lavorando per il bene comune come medici, infermieri, forze dell’ordine, vigili del fuoco e volontariato. Ma non dimentichiamoci per chi il lavoro lo stà cercando, in particolare i giovani.

Viva il 1° Maggio e che sia una festa nel segno della sicurezza sul lavoro ” così il Presidente ANPPE Vigili del Fuoco Fernando Cordella.