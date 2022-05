Sotto attacco hacker alcuni siti istituzionali italiani

Roma, 11 mag 2022 – E’ GUERRA ANCHE IN RETE! Segue nota AGI. Tra i siti internet presi mira quello del ministero della Difesa, del Senato e quello dell’Istituto superiore di Sanità. A rivendicare, in rete, gli attacchi informatici è il collettivo filorusso “Killnet”.

I portali potrebbero essere stati oggetto di un attacco informatico da parte di hacker russi.

Per quanto riguarda il sito del ministero della Difesa, secondo quanto si apprende, era già in programma un blocco per una manutenzione.

Rimangono non consultabili altri siti web tra cui quello dell’Aci e di altre società.

A rivendicare, in rete, gli attacchi informatici è il collettivo filorusso “Killnet”, che tra l’altro avrebbe cercato anche di bloccare il sito della manifestazione canora “Eurovision”, in particolare del sistema di voto, in corso in questi giorni a Torino.

Sull’attacco hacker sono in corso le indagini del Cnaipic della Polizia Postale. Al momento in procura, a Roma, non è stato aperto alcun fascicolo. Si attende nelle prossime ore una prima informativa delle forze dell’ordine per avviare un’inchiesta.

