ASSOMILITARI / Reazione (e non) del Ministro Guerini a seguito delle presunte molestie/illeciti degli Alpini

Roma, 12 mag 2022 – RICEVIAMO DA ASSOMILITARI E PUBBLICHIAMO. I media nazionali, il Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini Dott. Sebastiano FAVERO, ed anche il Ministro della Difesa On. Lorenzo GUERINI, in questi giorni hanno giustamente preso le distanze dalle presunte molestie perpetrate da vari Alpini nei confronti di centinaia di donne, durante l’ultima adunata nazionale svoltasi a Rimini.

In Particolare, il Ministro GUERINI dichiara: “I comportamenti raccontati da alcune donne sono gravissimi. Episodi che certamente andranno accertati dagli organi competenti, ma che non possono e non devono essere sottovalutati. Episodi, voglio ribadirlo con forza, che sarebbero all’opposto dei valori degli Alpini”.

Assomilitari loda e condivide le parole del Ministro. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA SU ASSOMILITARI, CLICCA QUI >>>



.