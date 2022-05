Collaudato il nuovo ponte logististo dell’Esercito ai fini dell’introduzione in servizio, una poderosa struttura reticolare e modulare, lunga circa 80 metri

Roma, 16 mag 2022 – E’ stato collaudato l’11 maggio all’ex Caserma Artale di Piacenza, il nuovo ponte logistico dell’Esercito, prodotto dalla società Janson Bridging ed acquisito per sostituire progressivamente il materiale Bailey che vanta un’ultracentenaria tradizione nell’ambito delle operazioni del genio militare e della cooperazione interministeriale.

Una poderosa struttura reticolare e modulare, lunga circa 80 metri, che consente il transito ai veicoli militari di classe fino a 120 (ruotati) e 80 (cingolati), è stata montata, in modalità training on the job, sotto la supervisione tecnica della citata ditta, dai Pontieri di Piacenza in collaborazione con altri Reparti della Brigata Genio. Le attività sono durate tutto il mese di aprile ed hanno comportato l’impiego dei mezzi speciali in dotazione ai Pontieri, per il sollevamento del materiale ed il suo assemblaggio.

