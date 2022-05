4° Corso italiano per “Gender Matter Focal Point” dal 20 al 24 giugno 2022. Richiesta candidature personale civile della II Area funzionale

Roma, 18 mag 2022 – CIRCOLARE PERSOCIV DEL 16-5-2022. LA PROSPETTIVA DI GENERE. Il Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti ha reso noto che dal 20 al 24 giugno 2022 sarà attivato presso il CASD il corso indicato in oggetto rivolto anche al personale civile appartenente alla II Area funzionale.

Il Gender Matter Focal Point rappresenterà l’interlocutore del Gender Advisor presente lungo la sua linea di comando in materia di prospettiva di genere, pari opportunità e parità di trattamento oltre a costituire, per tali tematiche, un punto di riferimento per il personale appartenente all’unità presso la quale è impiegato.

La fase residenziale del corso sarà preceduta da un modulo di autoformazione (dal 13 al 17 giugno 2022), durante il quale i frequentatori dovranno studiare, guidati dagli organizzatori del corso, i documenti che verranno loro forniti e seguire gli ADL NATO course in materia di gender perspective n. 168, 169 e 171. LA LETTERA ORIGINALE DI PERSOCIV E’ DISPONIBILE PER GLI INTERESSATI COLLEGANDOVI QUI >>>

LA PROSPETTIVA DI GENERE IN AMBITO FORZE ARMATE ALCUNE INFORMAZIONI A PREMESSA DI UNA PIU’ SCIENTIFICA TRATTAZIONE, CLICCA QUI >>>



