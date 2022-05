Ladri inseguiti e speronati dai Carabinieri, poi lo scontro a fuoco

Roma, 19 mag 2022 – Inseguimento tra carabinieri e ladri per cinque chilometri a tutta velocità, poi l’incidente provocato dai militari per bloccare i malviventi. Infine la sparatoria. Uno dei ladri è rimasto ferito. Scene da film che si sono verificate verso in provincia di Mantova.

Tutto inizia appunto a Viadana, dove i ladri tentano un furto. I carabinieri però, prontamente avvisati, riescono a precipitarsi sul posto e ad individuare l’Audi A1 grigia a bordo della quale era arrivata la gang. Tra la gazzella dei carabinieri e l’auto dei ladri si verifica un primo speronamento a poca distanza dal luogo del furto.

Da lì parte l’inseguimento e subito dopo l’auto dei militari e quella dei ladri si trovano una di fronte all’altra. A questo punto i carabinieri provocano uno scontro frontale. Immediatamente dopo l’urto i quattro malviventi, armati, saltano fuori dall’auto e sparano alcuni colpi di pistola.

I militari non esitano a rispondere al fuoco. Il tutto dura pochissimi istanti, in un batter d'occhio infatti tre malviventi si danno alla fuga a piedi mentre uno dei ladri rimane ferito a terra – non è chiaro se a causa dell'incidente o se a causa della sparatoria – e viene bloccato dai carabinieri. Nel frattempo sul posto convergono tutti i carabinieri della zona e il 118 che porta il ferito, ovviamente piantonato, verso l'ospedale.