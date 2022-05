Contratto in busta paga e arretrati? Qualcosa si muove. Siamo ormai alle battute finali

Roma, 27 mag 2022 – NOTA INFORMATIVA PRESA DAL SINDACATO DI POLIZIA SIULP. Dopo una prima segnalazione da parte dei Ministeri interessati, che anticipavano la pubblicazione in G.U. del D.P.R. relativo al provvedimento della Corte dei Conti n. 1282 del 18.05.2022, recettivo del nostro contratto di lavoro, in principio previsto per il prossimo 7 giugno, la Segreteria Nazionale è intervenuta presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per chiedere un’accelerazione dei tempi in relazione agli impegni che il Governo aveva assunto in sede di sottoscrizione dell’accordo contrattuale.

Grazie al nostro intervento ci è stato comunicato che la pubblicazione in G.U. del citato decreto avverrà il 31 maggio p.v. e che NOIPA, grazie a tale pubblicazione, nel mese di maggio sarà in grado di erogare i pagamenti nelle nuove misure previste entro il mese di giugno. Sindacato polizia SIULP