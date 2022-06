ASPMI: Pubblicato il contratto in Gazzetta Ufficiale

Roma, 31 mag 2022 – ASPMI – Come aveva anticipato ASPMI giorni fa, è stato appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale il contratto di lavoro del personale militare.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n.56 del 20 Aprile 2022 è riferito al triennio 2019-2021.

Tante le innovazioni normative e quelle economiche che abbiamo sviscerato abbondantemente nei comunicati stampa precedenti.

Il lavoro dei tecnici termina qui, ora il compito è della politica che deve dare il giusto risalto al provvedimento, elargendo i dovuti arretrati e i relativi incrementi stipendiali nel mese di Giugno.

ASPMI ha messo a disposizione dei proprio simpatizzanti le tabelle (quelle vere) aggiornate al 30 giugno 2022 e i relativi arretrati anche per il personale in ferma prefissata e allievi (poiché tanto abbiamo letto, ma nessuno ha saputo dare giuste informazioni anche ai colleghi in ferma prefissata).

.