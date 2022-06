SINDACATO ITAMIL ESERCITO: PUBBLICATO IL DECRETO SULLA GAZZETTA UFFICIALE ENTRIAMO NEL DETTAGLIO.

Roma, 31 mag 2022 – ITAMIL – Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale nr. 126, supplemento ordinario nr. 21, del 31 maggio 2022, il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, recante il Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio 2019-2021» e il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, recante il Recepimento dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021».

L’entrata in vigore dei citati provvedimenti è prevista per il 15 giugno 2022 (dopo 15 giorni dall’odierna pubblicazione).

I "rinnovi contrattuali" in questione sono destinati a una platea di circa 430.000 uomini e donne delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e della Guardia di finanza, riconoscendo al personale non dirigente dell'intero comparto aumenti economici a regime di circa 128 euro medi lordi (competenze accessorie incluse), pari a un incremento percentuale del 4,26% sulla retribuzione media relativa all'anno 2018, e -più precisamente- un incremento medio sul solo trattamento stipendiale (fondamentale) di circa 100 euro lordi.



