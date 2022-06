Compendio delle disposizioni in materia di tutela della maternità e paternità e congedi per eventi e cause particolari. Edizione 2022

Roma, 7 giu 2022 – PERSOMIL con protocollo nr. 0313398 del 1-6-2022 ha reso noto il nuovo “Compendio delle disposizioni in materia di tutela della maternità e paternità e congedi per eventi e cause particolari”, aggiornato all’anno 2022.



PREMESSA.

a. La presente edizione del compendio ha lo scopo di aggiornare le disposizioni concernenti la tutela della genitorialità ed i congedi per eventi e cause particolari, anche alla luce dei recenti DD.PP.RR. 20 aprile 2022, n. 56 e n. 57 (di recepimento dei provvedimenti di concertazione, riguardanti il personale, rispettivamente, delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare), in vigore dal 15 giugno p.v. (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 126 del 31 maggio 2022 – S.O. n. 21).

b. Si ricorda che:

 le disposizioni ivi contenute si applicano a tutto il personale militare in servizio permanente;

 ai fini di una corretta applicazione delle norme regolanti i benefici in argomento, le Linee Guida – Edizione 2017 emanate dallo Stato Maggiore della Difesa, in materia di “Pari opportunità, tutela della famiglia e della genitorialità”, costituiscono strumento di indirizzo e di sensibilizzazione rivolto a tutte le componenti dello Strumento militare.

IL COMPENDIO COMPLETO

