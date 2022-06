DISPOSTO IL PAGAMENTO DEGLI ARRETRATI ECONOMICI, ENTRO GIUGNO 2022. D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56. Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate – Triennio normativo ed economico 2019-2021 – Istruzioni operative

Roma, 8 giu 2022 – QUESTE LE DISPOSIZIONI EMANATE DAL CUSI-DIFESA, RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO TRIENNIO 2019/21, DEL PERSONALE MILITARE DELLE FORZE ARMATE.

1. PREMESSA

Con il D.P.R. in oggetto è stato recepito il provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate per il “Triennio 2019-2021”. Il presente documento ha lo scopo di illustrare le attività tecnico-amministrative che saranno poste in essere ai fini dell’applicazione a cedolino degli effetti economici discendenti dall’approvazione della norma in titolo.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il provvedimento trova applicazione nei confronti del personale militare appartenente alle categorie degli Ufficiali Inferiori, Sottufficiali (Sergenti e Marescialli) e Graduati. Sono esclusi dal provvedimento le categorie degli Ufficiali Generali, Ufficiali Superiori e dei militari di Truppa.

Quest’ultima categoria è, in realtà, indirettamente interessata in quanto la norma produce effetti economici “indotti” che coinvolgono la:



– retribuzione degli Aspiranti Ufficiali (MM e AM) che hanno diritto al trattamento economico iniziale del Sottotenente e del Guardiamarina in servizio permanente;



– retribuzione del 1° Caporal Maggiore (art. 1303 COM), incrementata in virtù della dinamica prevista dall’art. 1791, co. 3 del COM che gli attribuisce il parametro del grado iniziale dei Volontari in Servizio Permanente;

– paga giornaliera dei restanti gradi e qualifiche del personale di truppa (Allievi Ufficiali, Allievi Marescialli, Allievi delle carriere iniziali, Volontari in ferma prefissata quadriennale, Volontari in ferma prefissata annuale e in rafferma), incrementata per l’applicazione del nuovo parametro del grado iniziale dei Volontari in servizio permanente, nella misura percentuale prevista (art. 1791, co. 1 e 2 e art. 1798, co. 1 del COM).

Si ricorda che all’atto della promozione al grado di Maggiore (e gradi corrispondenti) gli istituti retributivi introdotti (es. indennità op. fondamentale per le unità dei bersaglieri) o adeguati dal provvedimento in oggetto (es. indennità di campagna/enti centrali, indennità suppl. per acquisitori obiettivi/ranger, etc.) non potranno più essere corrisposti. Agli interessati andranno, pertanto, attribuite le voci stipendiali ovvero le misure previste per il nuovo grado. Al riguardo, si informa che lo scrivente provvederà a valutare la possibilità di sviluppare procedure informatiche volte all’automazione o, comunque, ad agevolare la gestione delle attività connesse con la predetta promozione.

3. MODALITA’ APPLICATIVE DEL PROVVEDIMENTO… Le lettera completa del 7/6 la trovi qui >>>



