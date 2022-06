Specchio riepilogativo delle licenze, dei permessi e dei riposi fruibili dal personale militare in servizio permanente Edizione 2022

Roma, 8 giu 2022 – NUOVA CIRCOLARE PERSOMIL DEL 3-6-2022, SULLE LICENZE, AGGIORNATA CON LE ULTIME NOVITA’ INTRODOTTE DAL NUOVO CONTRATTO 2019/21.

1. Con la circolare a seguito n. M_D GMIL 0855250 del 3 dicembre 2015. è stato diramato lo Specchio riepilogativo delle licenze, dei permessi e dei riposi fruibili dal personale militare in servizio permanente.

2. Le novelle legislative nel frattempo intervenute, cui hanno fatto seguito specifiche circolari modificative di questa Direzione Generale, rendono necessario aggiornare il suddetto Specchio (allegato B), affinché gli Enti/Comandi dispongano di un unico e organico documento di riferimento. Come nella precedente edizione, sono stati elencati cronologicamente i principali riferimenti normativi e applicativi (allegato C).

3. Si rammenta, inoltre, che:

a. i nuovi benefici (licenza straordinaria per nascita del figlio e per donne vittime di violenza di genere) introdotti con i recenti DD.PP.RR. 20 aprile 2022, n. 56 e n. 57 (di recepimento dei provvedimenti di concertazione, riguardanti il personale, rispettivamente, delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare), in vigore dal 15 giugno p.v., non sono applicabili al personale dirigente (art. 627, comma 2, lett. a) e b) del C.O.M.) e al personale volontario non in servizio permanente;

b. l’istituto relativo alla cessione di “licenza e riposo solidale” sarà disciplinato da specifica

circolare applicativa.

4. La circolare a seguito è abrogata.

5. Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile, tra l’altro, sul sito “www.persomil.difesa.it”, a tutti i Comandi/Enti dipendenti.