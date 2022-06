O.P. SEGGI ELETTORALI: COMPLETAMENTO PRESTAZIONE GIORNALIERA PROGRAMMATA.

Roma, 10 giu 2022 – IL SEGRETARIO GENERALE U.S.I.F – VINCENZO PISCOZZO – AL COGE: COMPLETAMENTO PRESTAZIONE GIORNALIERA PROGRAMMATA ANCHE PER I MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA IMPIEGATI NEI SERVIZI DI O.P. IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E DEL REFERENDUM.

In occasione delle imminenti consultazioni elettorali (amministrative e del referendum popolare), circa 1/3 del personale del Corpo sarà impiegato nei relativi servizi di O.P. presso i seggi elettorali.

In tale contesto, i colleghi saranno chiamati, nei prossimi giorni, a gravose ed impegnative attività volte ad assicurare il regolare svolgimento della consultazione e alla piena tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, terminando il proprio servizio solo alla fine di tutte le operazioni di scrutinio e, qualora richiesto dai Presidenti delle sezioni elettorali, alla scorta dei plichi contenenti schede, verbali ed altro materiale presso gli uffici competenti.

E’ evidente che molti dei citati servizi termineranno oltre le ore 24:00, per almeno tre ore, verificandosi in tal senso la fattispecie relativa al completamento della prestazione giornaliera programmata, di cui alle condizioni normative dell’art. 27, co. 3, Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, recante: Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare “Triennio normativo ed economico 2016- 2018”. L’ARTICOLO CONTINUA QUI >>>

