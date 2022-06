Roma, 15 giu 2022 – Il SIULM Aeronautica Militare ha inoltrato una missiva al Capo di Stato Maggiore A.M., Gen. S.A. Luca GORETTI, ponendo alla Sua attenzione le diverse segnalazioni pervenuteci da parte dei propri iscritti in servizio presso un reparto del Nord-Est, i quali ci portano a conoscenza della difforme applicazione della direttiva di riferimento dell’Aeronautica “orario di servizio e sul lavoro straordinario”, nel merito del riposo fisiologico durante il giorno dello smontate dai servizi armati, venendo impiegati in altre attività durante questo giorno; oltre all’impossibilità di poter scegliere un periodo di licenza ordinaria gradito, sottolineando che gli interessati sono pienamente a conoscenza che la Licenza seppur un diritto e pur sempre assoggettata alla concessione da parte dell’autorità preposta.

Ulteriore segnalazione pervenuta da diversi reparti sul territorio nazionale, riguarda l’eventuale riconoscimento delle eccedenze lavorativa svolta da VFP1, bensì vi è il decreto del riconoscimento dello status di FVP4 con retroattività giuridica e amministrativa.

Questo SIULM ha chiesto che venga fatta chiarezza sulle posizioni giuridiche amministrative rappresenta nella missiva, ancorché, constatato il comportamento difforme previsto nelle direttive e a norme vigenti, ne chiede il Suo autorevole interessamento per il riconoscimento di quanto previsto.

