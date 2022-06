WeBinar oggi 16-6-2022 con inizio ore 18.00 / IL SIULM ORGANIZZA UNA WEBINAR SUL SUPPORTO PSICOLOGICO NELLE FORZE ARMATE

Roma, 16 giu 2022 – SIULM / L’incontro programmato su piattaforma meet il 16 giugno 2022 alle ore 18:00 e sostenuto da esperti di settore e da autorità politiche, quali la Dott.sa Trenta già Ministro della Difesa, l’On. Deidda Capo gruppo di Fratelli d’Italia in 4^ Commissione Difesa della Camera e l’On. Torromino, membro della Commissione Attività Produttive, Commercio e turismo, si pone il duplice obiettivo di indagare e argomentare l’importanza del sostegno e supporto psicologico su due ambiti fondamentali: quello sociale e quello incentrato sulla risorsa umana.

Di seguito il link per il collegamento: https://meet.google.com/fhm-pfdm-hck – Le chiedo di accedere al webinar almeno 10 minuti prima dell’inizio dell’evento.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute non è la mera assenza di malattia, ma è uno stato completo di benessere fisico, mentale e sociale”. Questo assioma, in correlazione con il decreto legislativo del 9 aprile 2008 n .81, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, pone l’accento su quanto sia fondamentale che i membri di un’organizzazione siano informati, ascoltati, tutelati, supportati e sostenuti.

Per il SIULM il personale militare è la vera imprescindibile risorsa delle organizzazioni militari, da studiare e salvaguardare come unità singola attraverso anche l’analisi del sistema sociale e lavorativo nel quale è immerso. Proprio per questo, è stato costituito in seno alla nostra associazione sindacale il dipartimento Supporto Psicologico che ha unito le forze con l’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie e l’Osservatorio Violenza e Suicidi, al fine di recuperare un minimo comune denominatore di supporto e sostegno nell’analisi delle casistiche individuali e sociali dei militari.

L’analisi culturale dell’organizzazione, risulta essere importante perché indica il benessere sociale dell’organizzazione stessa, con ricadute positive sull’efficacia organizzativa, sul livello di partecipazione dei dipendenti, sul grado di coerenza delle azioni e dei comportamenti, sulla capacità di adattamento dell’organizzazione ai cambiamenti esterni, nonché sulla presenza di una visione e di una missione a lungo termine.

L’analisi sociale pone l’accento sui pensieri collettivi che animano la psicologia delle masse e le interazioni sociali. In ambito risorsa umana poi l’obiettivo si sposta dalla visione collettiva e si focalizza verso la figura del Soldato.

Soldato che dopo avere affrontato una selezione fisica e psicoattitudinale, deve successivamente continuare a essere supportato, motivato e sostenuto, al fine di attenzionare tutte le casistiche individuali per monitorare il suo benessere, il quale riveste la prima garanzia dell’assolvimento del servizio in piena salvaguardia del personale stesso e dell’intera collettività.

L’intento del webinar è quello di coinvolgere Tutti, al fine di mantenere salda quella cintura di sicurezza e sostegno intorno alla vita militare, ai colleghi e alle famiglie. E’ fondamentale che tutto il personale sia portato a conoscenza della rete di protezione esistente attorno a sè, per prevenire qualsiasi insorgenza destabilizzante per l’equilibrio personale e collettivo e di intervenire tempestivamente con le modalità più aderenti alle specifiche esigenze del personale. Il SIULM, a sostegno e supporto psicologico, promuoverà, tra le altre cose, una convenzione con gli psicoterapeuti dell’Istituto per le Scuole di Psicoterapia, al fine di supportare olisticamente i militari in ambito psicologico e promuoverà mensilmente altre iniziative on-line gratuite volte a costruire una rete informativa sui maggiori disturbi in ambito psicologico e le modalità di protezione per ripristinare l’omeostasi psichica.

Seguiteci qui GIORNO 16-6-2022 ORE 18.00 >>> https://meet.google.com/fhm-pfdm-hck

SIULM