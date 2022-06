DAL SIULM: GRANDE SUCCESSO PER IL CONVEGNO “SOSTEGNO E SUPPORTO PSICOLOGICO IN AMBITO FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO MILITARE”, ORGANIZZATO DAL SIULM

Roma, 17 giu 2022 – RICEVIAMO DAL SIULM E PUBBLICHIAMO. Ieri, 16 giugno 2022, alle ore 18, su piattaforma Meet, si è tenuto il webinar “Sostegno e supporto psicologico in ambito Forze Armate e Forze di Polizia a ordinamento militare” organizzato dal Sindacato Unitario Lavoratori Militari.

Una nota di colore. Dopo pochi minuti dall’inizio del meeting il canale zoom era saturo con 100 partecipanti e -in corso d’opera- è stato necessario creare altri due collegamenti, che si sono rivelati comunque insufficienti per soddisfare la grandissima e inaspettata richiesta di partecipazione.

L’evento è stato un vero e proprio brainstorming, una scossa su temi importantissimi e tremendamente attuali, argomentato da esperti di settore e veterani del Tema.

Tutto ciò è stato reso possibile da una solida catena di montaggio, che con collaborazione e sinergia si è prodigata nella cura dei dettagli e nella scelta di Relatori.

Il Sindacato Unitario Lavoratori Militari ha sposato con entusiasmo l’iniziativa proposta dalla Responsabile del neo costituito Dipartimento Sostegno Psicologico, dott.ssa Carlotta Lorefice (moderatrice), e si è attivato con tutti i componenti organizzando l’evento in pochi giorni. L’attività, moderata in tandem con il Portavoce nazionale Antonello Arabia, ha visto gli interventi del Presidente Nazionale del SIULM Luigi Tesone, e dei segretari nazionali Alessandra Sacco (Esercito), Vincenzo Ferri (Aeronautica) e Giuseppe Rifino (Carabinieri) che hanno fornito nei loro interventi dei validi spunti di riflessione, tra l’altro, sul ruolo del nuovo soggetto istituzionale rappresentato dal sindacato che opererà in cooperazione con l’Amministrazione Difesa.

Il convegno è iniziato con l’encomiabile intervento della Professoressa Elisabetta Trenta – già Ministro della Difesa- e da sempre sensibile alle tematiche che legano il sostegno psicologico ai militari. Anche l’Onorevole Salvatore Deidda, membro della Commissione Difesa della Camera ha sposato la Causa con entusiasmo e profonda dedizione, garantendo la propria disponibilità per ulteriori approfondimenti sui temi emersi.

Ringraziamo il luminare intervento del Presidente dell’Osservatorio Violenze e Suicidi Dr. Stefano Callipo, il quale ha fornito autorevoli spunti di riflessione sui fenomeni suicidari, evidenziando i fattori di rischio e i fattori di protezione.

L’Istituto per lo studio delle Psicoterapie ha aderito all’evento in maniera attiva e partecipe con due illustri relatori, e ha proposto anche la stipula di una convenzione con gli iscritti del SIULM e i loro familiari, proponendo una grande disponibilità di un ventaglio di psicologi/ e psicoterapeuti.

A seguire poi gli apprezzatissimi interventi della dottoressa Cristina Colantuono, psicologa e psicoterapeuta esperta in psicologia giuridica, e del dott. Massimo Benedetti, psicologo e vigile del fuoco, esperto in psicologia dell’emergenza.

La serata ha fornito ottimi spunti di riflessione e ha stimolato anche degli interessanti interventi finali da parte dei partecipanti al convegno che costituiranno stimolo per i nostri approfondimenti.

IL SIULM tutto, ha creduto nel progetto. L’obiettivo è quello di continuare a informare e formare il personale, sensibilizzare la classe dirigente e promuovere il sostegno e supporto psicologico per incrementare la prevenzione e i fattori di protezione.

Non bisogna più reagire, adesso bisogna Agire, e noi abbiamo iniziato con il piede giusto. Stiamo già lavorando al prossimo incontro.

Grazie a chi ci ha seguito ed è intervenuto. Invitiamo i nostri colleghi a far parte di questo progetto e a diventare membri del SIULM per aiutarci ad essere in prima linea per il supporto di tutti gli uomini e le donne in divisa.

SIULM.