NEWS / FIRMATO il Decreto FESI 2022, relativo all’anno 2021 / Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali relative all’anno 2021. IN PAGAMENTO PER LUGLIO 2022

Roma, 18 giu 2022 – FIRMATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA GUERINI IL DECRETO 31-5-2022 PER PAGARE IL FESI RELATIVO ALL’ANNO 2021. Il pagamento dovrebbe avvenire per fine luglio 2022.

DECRETO 31-5-2022. Articolo 1. (Ambito di applicazione e destinatari)

Le risorse del fondo per l’effìcienza dei servizi istituzionali relative all’anno 2021 sono destinate al personale militare in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare, dal grado di primo caporal maggiore a quello di capitano e gradi corrispondenti, con esclusione di:



– ufficiali generali, ufficiali superiori e gradi corrispondenti;

– volontari in ferma prefissata;

– allievi in formazione di base non in servizio permanente o non provenienti dal servizio permanente;

– ufficiali in ferma prefissata e del personale delle forze di completamento;

– ufficiali e sottuffìciali in ferma eccezionale;

– personale richiamato in servizio senza assegni dall’ausiliaria o dalla riserva.

SEGUE DECRETO 31-5-2022 COMPLETO.