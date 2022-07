Pescara: Criticità organizzative inerenti la mensa di servizio. Il Si.Na.Fi – Sindacato Nazionale Finanzieri interviene a tutela del personale

Roma, 22 lug 2022 – La scrivente Organizzazione sindacale è stata ripetutamente stimolata da propri iscritti e non ad intervenire nei confronti di Codesti Comandi al fine di poter sollecitare la risoluzione della problematica legata alla critica organizzazione delle modalità di fruizione della mensa di servizio presso il Comando di Pescara che, come è noto, è ubicata a circa 1,5 Km circa di distanza dalle sedi interessate e senza che vi sia una navetta dell’Amministrazione a disposizione per accompagnare gli aventi diritto.

Peraltro, né all’interno del comprensorio, né tantomeno all’esterno, risultano esserci parcheggi a disposizione riservati al personale ed i pochi dipendenti che stanno usufruendo della mensa sono costretti ad utilizzare la propria autovettura con un tempo di percorrenza e di parcheggio che si avvicina ai 15/20 minuti e, ovviamente, sostenendone i relativi costi legati al carburante ed alla sosta. Appare di tutta evidenza, pertanto, l’incongruenza e la farraginosità organizzativa alla quale, inspiegabilmente, gli aventi diritto stanno soggiacendo………Per continuare a leggere la lettera clicca qui>>>

