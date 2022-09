Guerini: “L’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina coerentemente con il mandato del Parlamento”

Roma, 23 set 2022 – “Zelensky durante l’incontro ha sottolineato che l’Italia ha mantenuto la ‘barra dritta’ sulle sanzioni alla Russia e sul fermo impegno a sostegno dell’Ucraina e ha ringraziato gli Italiani per i sacrifici che anch’essi stanno sostenendo per difendere la libertà dell’Ucraina”.

“L’azione congiunta di sanzioni politico-economiche e aiuti militari è l’unica in grado di far capire a Putin che non c’è altra strada rispetto alla ricerca di una pace equa”.

Così il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, incontrando , a Kiev, il Presidente Volodymyr Zelensky e il Ministro Oleksij Reznikov, suo omologo.

Recatosi nel Paese su invito delle Autorità ucraine, per una serie di colloqui nella capitale, il Ministro della Difesa ha ribadito il sostegno dell'Italia alla lotta di libertà del Paese a tutela della propria sovranità.

