Militare della Guardia di Finanza si spara con la pistola d’ordinanza

Roma, 11 ott 2022 – Il corpo senza vita di un finanziere è stato trovato nelle prime ore del mattino nella periferia di Belluno, a breve distanza dall’aeroporto. Il cadavere era in un furgone, in un parcheggio pubblico davanti a una ditta alle porte della città. Sono stati alcuni operai a notarlo nel piazzale esterno dell’azienda e a dare l’allarme. Secondo quanto ricostruito, il militare della Guardia di Finanza, 51 anni, era di stanza a Belluno. Si è tolto la vita sparandosi con la pistola d’ordinanza.



Si tratta dell’ennesimo suicidio in divisa, il cinquantaseiesimo membro delle forze dell’ordine a togliersi la vita dall’inizio dell’anno, in base ai dati dell’«Osservatorio suicidi in divisa». In Veneto l’ultimo, tragico episodio si era verificato a Verona, con un’operatrice della Polizia di Stato. Anche in quel caso, aveva rivolto contro di sé l’arma d’ordinanza nel suo ufficio. Appena un mese prima, aveva fatto lo stesso un assistente capo della Questura scaligera. <<<FONTE>>>

