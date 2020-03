SMENTITE LE VOCI DI CRISI DI LIQUIDITA’ PER PAGARE LE PENSIONI: Tridico: “Non c’è assolutamente problema per le pensioni”. Ad esempio, NOIA sbora circa 7 miliardi di euro ogni mese per gli stipendi degli oltre 3 milioni di dipendenti. Se lo Stato garantisce le pensioni, garantira’ anche gli stipendi

Roma, 26 mar 2020 “Il sistema pensionistico è garantito dallo Stato, non c’è alcun problema. Le pensioni sono assolutamente in garanzia”. Lo ha assicurato il presidente Inps, Pasquale Tridico, a Sky tg24.

Speriamo che sia la stessa cosa per gli stipendi degli oltre 3 milioni di statali. Solo NOIPA sborsa ogni mese, come si rileva dal suo portale, quasi la cifra media di 7 miliardi di euro, peri a circa 1,84 milioni di cedolini. Che per un anno la cifra arriva a circa 86 miliardi di euro. E NOIPA non paga tutti gli statali. Nel conto mancano altri 1,2 milioni di cedolini circa, pagati da altre casse dello Stato.



Speriamo che arrivino soldi freschi da qualche SUPER prestito, come il Governo sta cercando di fare. E come tutti i prestiti anche questo si somma a quelli gia’ in essere e vanno garantiti, cioe’ pagati.

