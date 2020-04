AUSILIARIA 2020 / ECCO IL DECRETO CON IL NUMERICO DI UFFICIALI E MARESCIALLI DA COLLOCARE IN AUSILIARIA. Concessa una “marcia” in piu’ agli ufficiali

Roma, 15 apr 2020 – FIRMATO IL 5 MARZO 2020 DAL MINISTRO DELLA DIFESA IL DECRETO PER IL CONTINGENTE MASSIMO DI PERSONALE DA COLLOCARE IN AUSILIARIA. Si tratta di 14 ufficiali, 15 Tenenti colonnelli e 226 marescialli. I tenenti colonnelli, pur essendo ufficiali, hanno ottenuto una riserva dei posti molto importante per loro, piu’ del 50 per cento. Quindi puo’ succedere che un tenente colonnello, piu’ giovane di un colonnello, verra’ collocato in ausiliaria, a discapito dell’ufficiale piu’ anziano.



Questa nuova norma e’ la realizzazione di una polemica circa il fatto che i tenenti colonnelli non possono usufruire dell’ARQ di cui godono i colonnelli e generali. Norma concessa con il nuovo riordino delle carriere di dicembre 2019.



Segue Decreto 5.3.2020.

