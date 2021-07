Roma, 20 lug 2021 – ENTRO FINE LUGLIO SARA’ VERSATO IN CONTO CORRENTE. Come ampiamente annunciato nei giorni passati, e grazie anche al forte interessamento dei Delegati COCER e Uffici della Difesa, il FESI 2020 e’ stato messo in pagamento entro fine luglio con cedolino straordinario a parte. Questo pagamento riguarda la prima rata del FESI. La seconda sarà pagata entro fine anno.

L’importo personale e’ gia’ Visibile sul portale NOIPA, NELLA SEZIONE: CONSULTAZIONE PAGAMENTI.

.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>