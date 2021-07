Roma, 23 lug 2021 – Un poliziotto fuori servizio si è prodigato per salvare un cittadino del Ghana colto da infarto. L’agente, che lavora a Roma, non si è dato per vinto ed ha continuato il massaggio cardiaco per quasi mezz’ora riuscendo a far battere di nuovo il cuore dello straniero. Il salvataggio “all’ultimo minuto” è accaduto ieri verso le 11 su una strada principale di Setteville di Guidonia.

CONTINUA A LEGGERE ILMESSAGGERO.IT>>>>>

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>