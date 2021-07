OMICIDIO VOGHERA, URGE RIVEDERE NORME SU ARMI A PRIVATI – TISSONE (SILP CGIL) “RIDURRE AL MINIMO RILASCIO LICENZE PER DETENZIONE ARMI”

Roma, 23 lug 2021 – Le morti causate dai legali detentori sono di circa tre volte superiori agli omicidi commessi dalla criminalità in Italia – “L’episodio di Voghera è surreale, la magistratura dovrà chiarire tutti gli aspetti del caso. Di certo la legittima difesa accidentale non è un’ipotesi contemplata dal nostro ordinamento giudiziario. In ogni caso bisogna ridurre al minimo il rilascio di licenze per detenzione di armi anche per quanto riguarda la difesa personale”.

Così Daniele Tissone, segretario generale del SILP Cgil, commenta all’Adnkronos il caso dell’assessore della Lega, Massimo Adriatici, che martedì sera a Voghera ha sparato uccidendo un 39enne marocchino, precisando che “le morti causate dai legali detentori di armi sono di circa tre volte superiori agli omicidi commessi dalla criminalità organizzata e non nel nostro Paese”.

