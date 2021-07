Guardia Costiera – Ammiraglio Carlone: entusiasmo e speranze tra il personale

Roma, 22 lug 2021 – Domani 23 Luglio 2021 l’ammiraglio Nicola Carlone succederà all’ammiraglio Giovanni Pettorino come Comandante Generale della Guardia Costiera. Nei giorni scorsi su più giornali sono state descritte le sue esperienze, i suoi titoli accademici, nonché la sua preparazione in ambito internazionale marittimo. Forte della mia militanza nella Rappresentanza Militare sento il dovere di testimoniare l’entusiasmo, virtualmente da stadio, dei “Guardia Coste” per la sua nomina. Infatti mi preme sottolineare la sensibilità umana e l’attenzione che sempre

ha dimostrato nei confronti del personale. Rispettoso della forma, ma sicuramente avulso da formalismi fini a se stessi, si è sempre dimostrato concreto nel creare un ambiente positivo e motivazionale. Vi sono molte speranze affinché ci sia un deciso “cambio di rotta” nelle politiche del personale per risollevare la sua condizione morale e delle rispettive famiglie.

Inoltre sempre su tale argomento, l’ammiraglio Carlone dovrà gestire il passaggio dalla rappresentatività militare alla sindacalizzazione. Anche in questo ambito si auspica una ripresa di attenzione nei confronti di tale attività in considerazione di una incomprensibile diminuzione imposta alle convocazioni del Co.I.R.: da una settimana al mese a tre giorni ogni 2 mesi. Il nuovo Comandante Generale ridarà un forte impulso alla professionalizzazione e al benessere del personale sul solco dei grandi predecessori come fu l’indimenticabile l’Ammiraglio Pollastrini circa 14 anni fa.

All’ammiraglio Pettorino i migliori auguri per il nuovo incarico di Commissario Straordinario dell’Autorità di sistema portuale dell’Adriatico centrale.

di Antonello Ciavarelli – delegato Co.Ce.R. Marina.

