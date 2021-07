LE FORZE SPECIALI AMERICANE VALUTANO UN NUOVO AEREO MULTIRUOLO

Roma, 27 lug 2021 – La società Sierra Nevada Corporation (SNC) ha comunicato di aver presentato le capacità di attacco multiruolo dell’aereo MC-145B Coyote nella base dell’aeronautica di Eglin, in Florida, come parte del programma Armed Overwatch dell’US Special Operations Command (USSOCOM).

L’MC-145B Coyote è un aereo da attacco leggero, progettato per supportare le forze operative speciali . Come evidenziato dalla SNC il nuovo aereo è una versione notevolmente migliorata e modificata del turboelica bimotore M28 a decollo e atterraggio corto, un aereo di servizio che attualmente opera in alcuni degli ambienti più difficili in tutto il mondo, compresi i deserti della Giordania , il freddo estremo dell’Estonia e le foreste subtropicali del Kenya. L’ala alta del velivolo, i potenti motori e la robusta struttura sono ideali per operazioni sicure e affidabili negli ambienti difficili previsti per le missioni di sorveglianza armata e di supporto alle forze speciali.

Il velivolo MC-145B ha avuto ampie modifiche alla struttura del velivolo,con serbatoi di carburante aggiuntivi e lanciatori di ordigni. All’interno ci sono tecnologie all’avanguardia, sensori e software per sistemi d’arma. Una nuova cabina di pilotaggio digitale fornisce dati di volo e di missione ai piloti. L’MC-145B è dotato di una rampa di carico posteriore. Il velivolo si riconfigura rapidamente per vari ruoli e impieghi come il lancio di paracadutisti, il recupero di militari e la evacuazione di feriti.

“Il turboelica M28 ha dimostrato il suo valore nelle operazioni militari dispiegate in tutto il mondo, dove il carico utile, la resistenza, le capacità di decollo e atterraggio corto e le eccezionali caratteristiche di manovrabilità a bassa velocità sono fondamentali per il successo della missione”, ha affermato un tecnico della società, inoltre l”MC-145B può ulteriormente essere modificato per acquisire nuovi sensori, armi e attrezzature in grado di soddisfare le esigenze operative in continua evoluzione”.

